اليك حقيقة إقالة كاسترو بعد خسارة نهائي السوبر ! ويثير جدل كبير في الشارع الرياضي

انت الأن تتابع خبراليك حقيقة إقالة كاسترو بعد خسارة نهائي السوبر ! ويثير جدل كبير في الشارع الرياضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الساحة الرياضية تطورات سريعة بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها نادي النصر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال برباعية مقابل هدف. الهزيمة القاسية للنصر أثارت موجة من الانتقادات والضغوط على إدارة النادي، التي تواجه الآن مطالبات قوية من الجماهير بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

حقيقة إقالة كاسترو بعد خسارة نهائي السوبر