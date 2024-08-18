انت الأن تتابع خبر إرتفاع جزئي…إليكم سعر صرف الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستقرار نسبي في سعر صرف العملات في السوق السوداني،إلا أن هناك إرتفاع في بعض العملات مثل الجنيه المصري و الاسترليني،وذلك بعد أن وصلت كل العملات إلى مستوى تاريخي من الإرتفاع في الفترة الماضية بسبب ما يجري من أحداث وصراعات في البلاد.

الوضع الحالي الإقتصادي

هناك أزمة كبيرة يعيشها المواطنين في السودان بسبب الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،وهذا يؤدي إلى مشاكل إقتصادية كبير مع تباين في أسعار الصرف،ليس هذا فحسب بل هناك نقص في المعروض الأجنبي،وتسبب ذلك في فجوة كبيرة بين السعر في السوق الرسمي والسوق الموازي،أثرت على القطاع المصرفي بشكل كبير وزادت من الضغوط الاقتصادية على البلاد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٠ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٢٥ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية