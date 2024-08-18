إليك دليل بأبرز فنادق مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية

انت الأن تتابع خبرإليك دليل بأبرز فنادق مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مدينة حائل التي تقع شمال غرب المملكة من أهم المدن التي تتمتع بتاريخ عريق منذ القدم، و سميت المحافظة على اسم أكبر مدنها وعاصمتها مدينة حائل وتضم المدينة عدد كبير من الجبال والأحياء السكنية والمعالم التاريخية والأثرية علاوة على المظاهر الطبيعية الجميلة التي حباها الله بها والفنادق وغيره من المقومات المتنوعة، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بأبرز فنادق المدينة.

فنادق حائل

نشير في هذه الأسطر إلى أبرز فنادق مدينة حائل التي تشتهر بتقديم الخدمات الجيدة على غرار المواصفات العالمية كما يلي:-

فندق ميلينيوم حائل

يقع في شارع خطا، مجمع جامعة حائل، ويبعد عن حديقة الزيتون بحوالي 15 كيلو متر.

تم تصنيف الفندق من فئة 5 نجوم.

يمتاز الفندق بالمرافق والخدمات التي يقدمها مثل: وجود أكثر من مسبح داخلي وخارجي، موقف لركن السيارات، مناطق مخصصة للألعاب الأطفال، خدمة استئجار السيارات، نادي أطفال، خدمات الإنترنت المجانية، مكتب استقبال يعمل 24 ساعة، خزانة لحفظ الودائع وموقف لركن السيارات وغيره.

يتم التواصل مع الفندق من خلال الاتصال بالرقم التالي: 966165386111

فندق جولدن توليب حائل

يقع على طريق المدينة.

يتميز الفندق بالهدوء والراحة لأن الغرف عازلة للصوت.

مزود بالكثير من الخدمات الجيدة مثل: مطعم، بار وكافيتريا، وجود مرافق لغسيل الملابس، غرف سبا مع علاجات، غرفة تنظيف للغرف بشكل مستمر، وجود تلفزيونات إل إي دي مع قنوات بريميوم، مدرب لياقة بدنية وخدمة واي فاي مجانا وغيره.

للتواصل: 966165419999

فندق سكناي رويال حائل