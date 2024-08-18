انت الأن تتابع خبر العد التنازلي.. كم باقي على المدرسة 2024 بعد التعديل وما هي الإجازات الرسمية هذا العام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لم يتبقى سوى أقل من 5 أيام على بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية ، وفقًا للتقويم الدراسي، وابتداءً من هذا التاريخ، سوف يتنظم الطلاب في الدراسة، وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية قد أكدت استمرار العمل بنظام الثلاثة فصول دراسية خلال العام الدراسي 1446، مع قيامها بمراجعة شاملة لتقييم نتائج هذا النظام، لتقرير ما إذا كان سيستمر أم سيعود إلى نظام الفصلين الدراسيين, ومن خلال هذا الموضوع نتحدث عن كم باقي على المدرسة2024 العد التنازلي.
كم باقي على المدرسة 2024 العد التنازلي
- يتساءل الطلاب فى المملكة العربية السعودية كم باقي على المدرسة 2024العد التنازلي وفيما يخص المواعيد، فإن العودة المدرسية للطلاب ستبدأ يوم الأحد، 18 أغسطس 2024، والموافق 14 صفر 1446 هـ.
- أما بالنسبة للمعلمين، سيبدأون العمل قبل ذلك بأسبوع، أي يوم الأحد، 11 أغسطس 2024، الذي يوافق 7 صفر 1446 هـ.
التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل
- انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس، 7 نوفمبر .2024
- بداية الفصل الدراسي الثاني: الأحد، 17 نوفمبر .2024
- انتهاء الفصل الدراسي الثاني: الخميس، 20 فبراير .2025
- بداية الفصل الدراسي الثالث: 2 مارس .2025
- انتهاء الفصل الدراسي الثالث: 26 يونيو .2025
الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي 1446
قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإقرار العطلات الرسمية فى العام الدراسي الجديد وتعطل فيها المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وجاءت كالتالي:
- عطلة البوم الوطني السعودي والتى توافق22 سبتمبر .2024
- إجازة الفصل الدراسي الاول فى 7نوفمبر .2024
- إجازة الفصل الدراسي الثاني في3يناير .2025
- اجازة عيد الفطر المبارك ستوافق20مارس.2025
- إجازة عيد الأضحى المبارك ستوافق يوم 30 من شهر مايو .2025