انت الأن تتابع خبر لجنة الانضباط : تقرر هذه العقوبة المؤلمة على كريستيانو بسبب هذه المخالفة في مباراة الامس ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبعا للهزيمة القاسية التي مني بها فريق النصر أمام الهلال برباعية مقابل هدف في نهائي كأس السوبر السعودي، بدأت الأوضاع داخل النادي في التوتر والقلق.

المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها وضعت الفريق في مواجهة مع العديد من التحديات، ليس فقط في الجانب الفني بل أيضا في الجانب الإداري والجماهيري مع تصاعد الضغوط أصبحت الأزمة الإدارية في النصر محط أنظار الجميع حيث تتداخل مطالب الجماهير مع قرارات الإدارة مما يهدد باستمرار حالة الاضطراب داخل النادي.

العقوبة الصادمة على كريستيانو بسبب ذلك الامر في مباراة الامس

تتوالى التطورات المثيرة في نادي النصر بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم على يد الهلال برباعية مقابل هدف في نهائي كأس السوبر السعودي، والذي أقيم على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها. هذه الخسارة التاريخية دفعت الأوضاع داخل البيت النصراوي إلى حالة من التوتر والقلق.

الاجتماعات الطارئة والصراعات الداخلية

وفقًا لبرنامج رياضة سكوب فإن هناك اجتماعات عاجلة بين المدير الرياضي فيرناندو هييرو، والمدير التنفيذي جويدو، ورئيس النادي إبراهيم المهيدب حيث يبحث فيها مصير المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو المعلومات المتداولة تكشف عن وجود خلافات بين المهيدب وجويدو حول مسألة بقاء كاسترو، حيث يفترض أن المهيدب يضغط لإحداث تغييرات عاجلة في الجهاز الفني.

مطالب الجماهير وتأثيرها

أثارت نتائج الموسم الحالية، خاصة الهزيمة الأخيرة غضبا كبيرا بين جماهير النصر، التي طالبت بإقالة كاسترو كإجراء ضروري لإنقاذ الموسم. تتزايد الضغوط على المهيدب لاتخاذ قرار سريع بشأن مصير كاسترو، بينما يصر جويدو على بقائه، مما يعمق الفجوة بين الإدارة والجماهير.

تشابه الأزمة مع الهلال

تذكر هذه الأزمات بالنزاعات السابقة التي شهدها نادي الهلال بين رئيسه فهد بن نافل والمدير التنفيذي كالزادا، والتي كانت تدور حول صفقات معينة وقرارات إدارية مثل إلغاء نشاط كرة السلة. هذه النزاعات كانت قد أثرت بشكل كبير على استقرار النادي.

الوضع الحالي في الألقاب