نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عسير: إطلاق حملة الرش "البؤري" في 98 قرية لمدة 5 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير، أن إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة، تعتزم إطلاق حملة الرش بالمبيد ذي الأثر الباقي “بؤري” للمنازل، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد في عدد من المواقع المستهدفة في المحافظات والمراكز والتي تشمل الفرشة، وظهران الجنوب، والغايل، ومربة، والربوعة، وسريان، وذهب، والنجفة، والجهيفة، وردوم، وريدة، وعياء، فيما تستمر لمدة 5 أيام وستغطي 2128 منزلًا من خلال 29 فريقًا للرش.

وتضم الحملة 197 شخصًا من القوى العاملة بمختلف الفئات وذلك بمشاركة 52 مركبة منها 12 سيارة رش فراغي، تجوب 98 قرية، حيث يبلغ عدد المستهدف من السكان المستفيدين 7718 نسمة.

وبينت صحة عسير، أن الحملة تهدف إلى خفض كثافة البعوض الناقل للملاريا.