نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "توكلنا" يعتلي المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر تطبيق "توكلنا" التطبيق الوطني الشامل التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعلى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024 بالمملكة بمعدل 91.29% من بين 39 منصة رقمية تم تقييمها وفقًا لـ4 مناظير رئيسة اندرج تحتها 20 محورًا تضمنت تلك المناظير: قياس رضا المستفيد من خلال مشاركة أكثر من 175 ألف مستفيد في تقييم رضاهم عن تجربتهم الرقمية إلى جانب تقييم تجربة المستخدم، وآليات تعامل المنصات مع شكاوى مستفيديها، وتقييم التقنيات والأدوات الرقمية المُمَكنّة لتلك المنصات.

وجاء هذا التميز في ظل الدعم المستمر والمتواصل الذي تحظى به سدايا من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتضطلع بدورها في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي يرتبط الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع 70% من مستهدفاتها.

ويأتي تطبيق «توكلنا» انسجامًا لتوجهات القيادة الرشيدة في تسخير التقنيات المتطورة وتعزيز التحول الرقمي؛ ويعمل التطبيق بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر للمملكة على نطاق واسع ورقمنتها لإنهاء أعمالهم اليومية في وقت قياسي من مكان واحد. وبلغ عدد الرسائل المرسلة عبر التطبيق أكثر من 1.2 مليار رسالة مرسلة، و10 ملايين استعراض بطاقات، وأكثر من 650 مليون عملية استعراض للمحفظة الرقمية، وأكثر من 170 شريكًا في تطبيق توكلنا.

ويعد هذا التميز لتطبيق توكلنا - الرفيق اليومي للمستخدمين في المملكة - ضمن سلسلة من الإنجازات المحلية والدولية التي نالها، ومنها حصوله على سبع جوائز منها جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابة المبكرة، بما يؤكد تفوق المملكة في المجالات التقنية والاستفادة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما يعد تطبيق توكلنا أحد أهم المبادرات التقنية لـ«سدايا» الذي يهدف إلى تعزيز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية في المملكة وبلورتها في تطبيق واحد يُقدم أكثر من 315 خدمة يستفيد منها أكثر من 32 مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين بالمملكة، إضافة إلى زائريها من مختلف الجنسيات لا سيما من الحجاج والمعتمرين.

ويعزز «توكلنا» من تحسين الخصوصية والشفافية بوصفه تطبيقًا وطنيًا شاملًا يتمتع بموثوقية عالية تطبّق أفضل المعايير العالمية في إجراءات الحماية والأمن السيبراني. ومر تطبيق توكلنا بمراحل من التطورات ومنها حينما تم إطلاق تطبيق توكلنا خدمات عام 2022، الذي طورت فيه الخدمات الأساسية وأُضيفت له خدمات جديدة لتحويله لمنصة متكاملة للخدمات الحكومية إلى أن وصل إلى عام 2023، الذي تمت فيه التهيئة نحو اعتماده تطبيقًا وطنيًا شاملًا بهوية جديدة وتصميم يحاكي احتياجات المستخدمين فيما لا يزال التطبيق حتى الآن مستمرًا في تطوير عملياته ليواكب أحدث تطورات التقنيات المتقدمة في العالم.

ويقدم تطبيق توكلنا خدماته بسبع لغات ويمكن الاطلاع عليه في 77 دولة، ويحتوي على باقة من الممكنات والمسرّعات لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة من التطبيق من تسهيل الوصول لخدماتها وتحقيق جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين منه من المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة، فيما يُعزز تطبيق توكلنا من تحسين الخصوصية والشفافية من خلال منصة وطنية شاملة آمنة تطبّق أفضل المعايير العالمية مع رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.

ويُسهم تطبيق «توكلنا» بوصفه التطبيق الوطني الشامل في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها من خلال سهولة الربط التقني مع التطبيق، وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيد بشكل كبير التي تُطوّر بشكل مستمر لتحسين تجربة المستخدم وسط توجه إستراتيجي لـ "سدايا" في أن يكون التطبيق ذا قيمة مُضافة تثري تجربة المستفيد من خلال تنوع الخدمات في مختلف جوانب الحياة اليومية الصحية والتعليمية والدينية والتنقل والترفيه.

وأتاحت «سدايا» عبر «تطبيق توكلنا» عددًا من الخدمات لضيوف الرحمن منها: بوابة المناسك، واستعراض بطاقة الحاج، وإتاحة استعراض تصاريح الدخول إلى المشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، فضلًا عن تقديم خدمات أسعفني، ونداء الاستغاثة وبطاقات التطوع بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبعض الخدمات الدينية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر تطبيق «توكلنا». ويمكن لعموم المواطنين والمقيمين والزائرين المبادرة بتحميل (تطبيق توكلنا) من المتاجر (App Store، Google Store، AppGallery، Galaxy Store) للاستفادة من الخدمات التي يقدمها بالمجان.