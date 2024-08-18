"وزارة التعليم السعودي توضح".. اول اجازة مطولة في التقويم الدراسي 1446 والعطلات المدرسية

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن بدء أول اجازة مطولة في التقويم الدراسي للعام 1446، ضمن خارطة زمنية للعام الدراسي الجديد 2025، ينطلق العام الدراسي قريبًا، حيث يتزامن بدايته مع يوم الأحد الواقع في الثامن عشر من أغسطس 2024، كانت الوزارة قد كشفت عن هذا التقويم قبل عدة أسابيع، مؤكدة أن العام الدراسي سيتألف من ثلاثة فصول دراسية، وأنه لن يعود إلى النظام الفصلي السابق، كما أكدت الوزارة أنها مستمرة في دراسة العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اول اجازة مطولة في التقويم الدراسي 1446

صرّحت وزارة التعليم السعودي بأن تاريخ أول اجازة مطولة في التقويم الدراسي 1446 ستكون في السابع عشر من أكتوبر لعام 2024، الموافق للرابع عشر من ربيع الآخر للعام الهجري 1446، هذه العطلة، التي بدأ تطبيقها قبل ثلاث سنوات خلال ولاية وزير التعليم الأسبق، السيد حمد بن محمد آل شيخ، تأتي في إطار النظام التعليمي الجديد الذي يهدف إلى منح الطلاب فترات راحة متباعدة عبر العام الدراسي لتمكينهم من مراجعة دروسهم واستذكار المعلومات بشكل أفضل، خصوصاً بعد زيادة عدد الأيام الدراسية.

تستمر هذه الإجازة أربعة أيام متتالية، وهي تعتبر الأولى ضمن العطلات الرسمية للفصل الدراسي الأول، وتتضمن أيضاً إجازة اليوم الوطني السعودي.

أهم العطلات المدرسية الرسمية 1446

في العام الدراسي الجديد، ستشهد العطل المدرسية تنوعًا ملحوظًا بوصولها إلى أكثر من عشر إجازات، وهو رقم قياسي غير مسبوق لعدد الإجازات في سنة دراسية واحدة، هذه العطلات موزعة وفقًا للتقويم الرسمي الصادر عن الوزارة كالآتي:

اليوم الوطني السعودي.

نهاية الأسبوع المطوّلة الأولى.

نهاية الفصل الدراسي الأول.

نهاية الأسبوع المطوّلة الثانية.

إجازة منتصف العام الدراسي.

نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم التأسيس السعودي.

عطلة الشتاء.

عيد الفطر المبارك.

عيد الأضحى المبارك.

نهاية الأسبوع المطوّلة الثالثة.

كل هذه العطلات تأتي ضمن الخطة الزمنية للوزارة لتوفير فترات راحة كافية للطلاب والمعلمين على مدار العام الدراسي.