جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية

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أحمد جودة - القاهرة - أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية؛ لتعزيز التعاون والتكامل بتفعيل الآليات التنفيذية لعدد من المشاريع والمبادرات في مختلف المجالات ذات الاختصاص المشترك.

ومثل الجانبين في توقيع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، والرئيس التنفيذي للمعهد الدكتورة سوزان بنت محمد اليحيى.

وتهدف المذكرة إلى نقل المعرفة والاستفادة من التجارب والخبرات التخصصية للطرفين، إذ تضمنت عددًا من المجالات المشتركة للتعاون، أهمها إعداد الأبحاث والدراسات وتبادل الخبرات والمصادر والبيانات، بالإضافة إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية وتفعيل بيوت الخبرة، وبرامج ريادة الأعمال والحاضنات في المجالات ذات العلاقة.

كما شملت التعاون في إطلاق وتطوير المبادرات المجتمعية المتعلقة بالفنون التقليدية، والمشاركة في الفعاليات والمعارض والندوات والمؤتمرات، ونشر المحتوى التثقيفي في المجالات ذات العلاقة محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود جامعة الملك عبدالعزيز الرامية إلى الإسهام الفاعل في تنمية وتطوير وتمكين القدرات العلمية والمعرفية في مختلف المجالات، من خلال الشراكات الإستراتيجية وتسخير إمكاناتها كافة لتحقيق التكامل المنشود والوصول لأفضل المخرجات.