انت الأن تتابع خبر صراع على ميريح ديميرال.. الشباب يكثف جهوده لإعارة النجم من الأهلي... تفاصيل اكثر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرك نادي الشباب بنشاط في السوق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قام بتعزيز صفوفه استعداداً للمنافسة في الموسم الكروي 2024-2025. وفي هذا السياق، أوردت مصادر صحفية أن النادي يهدف لاستقطاب المدافع التركي ميريح ديميرال من النادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

ديميرال، الذي انضم إلى الأهلي الصيف الماضي قادماً من أتالانتا الإيطالي، قد يمثل إضافة قوية لدفاع نادي الشباب. النادي، عبر لجنة الاستقطابات، أبدى استعداده لتحمل كامل رواتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

ومع ذلك، يشير الوضع إلى أن موافقة الأهلي على هذه الصفقة قد تكون معقدة، حيث ينظر المدير الفني الألماني للأهلي، ماتياس يايسله، إلى ديميرال كركن مهم في خططه لتعزيز الفريق هجوميًا ودفاعيًا. قد يؤدي رحيل ديميرال إلى خلق تحديات جديدة ليايسله في تحقيق التوازن المطلوب بين الخطوط.

تترقب الأوساط الرياضية نتائج هذه المفاوضات، وستكون الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مصير هذه الصفقة، التي بإمكانها أن تؤثر بشكل كبير على تشكيلتي الفريقين للموسم المقبل.