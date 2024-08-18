نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل سفير جمهورية السنغال لدى المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة مندوبها الدائم لدى المنظمة مامادو مامودو صال، وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهامه.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بعلاقات التعاون الجيدة بين منظمة التعاون الإسلامي والسنغال، كما قدم الأمين العام للمنظمة شكره وتقديره لسفير جمهورية السنغال، متمنيًا له التوفيق في مهامه المستقبلية.