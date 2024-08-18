نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولدمان ساكس: نتوقع تقليص السعودية إنفاقها النفطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع بنك جولدمان ساكس أن تقلِّص المملكة العربية السعودية إنفاقها على قطاع النفط، وذلك مقارنة بما كان متوقع سابقًا، في ظل رغبة المملكة في إنفاق تريليون دولار على القطاعات الإستراتيجية مع نهاية العقد الحالي، وفقًا لـ "بلومبيرج".

وأوضح المصرف الأمريكي أن السعودية ستوجه معظم إنفاقها (73% من إجمالي الاستثمارات)، إلى القطاعات غير النفطية حتى عام 2030، مقارنة بالتوقعات السابقة بإنفاق 66% على القطاعات غير النفطية.

وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أن زيادة الاستثمارات على القطاعات غير النفطية لا يترك سوى نحو 27% تقريبًا من الاستثمارات المتبقية على القطاعات النفطية، وأن ذلك يأتي في ظل تركيز السعودية على الصناعات التي تساعدها على تنويع الاقتصاد، ومن بينها المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والرقمنة.

ورجح اقتصاديو جولدمان ساكس انخفاض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بقيمة 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، ولكن الغاز الطبيعي سيظل مساهمًا رئيسيًا في جهود إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد في السعودية.