نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 75 يومًا إجازة.. 6 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتحق اليوم الأحد، ستة ملايين طالب وطالبة بالمراحل الدراسية الثلاث في مناطق ومحافظات السعودية في انطلاقة للعام الدراسي الجديد، بعد أن أنهت كافة المدارس استعداداتها للاستقبال وسط أجواء تربوية خاصة بعد إجازة تمتع بها الطلاب والطالبات لأكثر من شهرين ونصف الشهر.

وشددت وزارة التعليم، على أهمية الانضباط وتسجيل حالات الغياب في نظام نور الإلكتروني منذ اليوم الأول للعودة وضرورة إشعار أولياء الأمور بغياب أبنائهم وبناتهم وبيان أضرار الغياب على المستوى الدراسي خلال العام وأهمية التعاون بين المدرسة والمنزل لضمان نجاح المسيرة التعليمية للطالب خلال العام الدراسي.

يشار إلى أن التقويم الدراسي احتوى على عشر إجازات مدرسية خلال العام بخلاف الإجازة الصيفية، منها ثلاث إجازات مطولة، وإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وإجازة يوم التأسيس، وإجازة الشتاء، وإجازة عيد الفطر، وإجازة عيد الأضحى.

وحدد التقويم الدراسي الخامس من جمادى الأولى للعام الهجري الحالي لنهاية الفصل الدراسي الأول، فيما سيكون يوم الحادي والعشرين من شعبان موعدًا لنهاية الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون يوم الأول من محرم للعام القادم 1447هـ موعدًا لنهاية الفصل الدراسي الثالث وبدء الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم.

يشار إلى أن المدارس بمراحلها الثلاث ستبدأ في تطبيق التوقيت الصيفي لبداية الدوام المدرسي ويبدأ طابور الاصطفاف الصباحي في مدارس منطقة الرياض في تمام السادسة والربع صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى السادسة والنصف، وفي تعليم الخرج يبدأ الطابور السادسة والنصف، فيما تبدأ الحصة الأولى السادسة و45 دقيقة، وفي بقية إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة سيكون طابور الاصطفاف الصباحي السادسة و45، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة صباحًا.