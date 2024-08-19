انت الأن تتابع خبر "فرصة مميزة للشراء ".. انخفاض ملحوظ في سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، بشكل ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 263.71 ريال سعودي، بينما سجل سعر جنية الذهب عيار 21 حوالي 2,531.58 ريال سعودي، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي موقع بوابة الصبح، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم في السعودية

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي.

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 301.38 80.37 سعر جرام الذهب عيار 22 276.26 73.67 سعر جرام الذهب عيار 21 263.71 70.32 سعر جرام الذهب عيار 18 226.03 60.28 سعر جرام الذهب عيار 14 175.80 46.88 سعر أونصة الذهب بيع 9,373.91 2,499.71 سعر أونصة الذهب شراء 9,377.66 2,500.71 سعر سبيكة ذهب 1 جرام 331.52 88.40 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 791.12 210.97 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,567.17 417.91 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,098.18 826.18 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 6,154.16 1,641.11 سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 15,279.92 4,074.64 سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 30,499.56 8,133.22 سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 303,488.68 80,930.32

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم

كما وانخفض سعر جنية الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وجاءت قائمة الأسعار على النحو التالي.

سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 21 حوالي 2,531.58 ريال سعودي، فيما وسجل السعر بالدولار حوالي 675.09 دولار أمريكي.

سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 22 حوالي 2,652.14 ريال سعودي، فيما وسجل السعر بالدولار 707.24 حوالي دولار أمريكي.

سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 24 حوالي 2,893.24 ريال سعودي، فيما وسجل السعر بالدولار 771.53 حوالي دولار أمريكي.

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

الوحدات بيع مستعمل جديد جرام الذهب عيار 22 271.26 323.23 جرام الذهب عيار 21 258.71 311.17 جرام الذهب عيار 18 221.03 302.89