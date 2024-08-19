انت الأن تتابع خبر الزم مسارك.. المرور السعودي يفرض عقوبة صادمة على القيادة بالاتجاه المعاكس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على تطبيق عقوبات مشددة ضد المخالفات المرورية، خاصة تلك التي تهدد الأمان والسلامة العامة، مثل التسيب في استخدام المسارات المحددة. وقد أوضحت الإدارة أن القيادة باتجاه معاكس لحركة السير تُعرّض المخالف لغرامة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال سعودي، وفقًا للنظام المحدد في جدول المخالفات الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت إدارة المرور الانتباه إلى مخالفة أخرى تتعلق بالقيادة في مسارات غير مخصصة لذلك، حيث تبدأ الغرامات المفروضة من 150 ريال وتصل إلى 300 ريال. تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الإدارة لتعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث، مما يسهم في فرض السلامة على الطرقات السعودية.