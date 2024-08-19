نادي الشباب يحقق صفقة مثيرة مدوية في سوق انتقالات دوري روشن ! تفاصيل كاملة

انت الأن تتابع خبرنادي الشباب يحقق صفقة مثيرة مدوية في سوق انتقالات دوري روشن ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل نادي الشباب إحداث ضجة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات مثيرة تضعه في مقدمة المنافسة في الموسم الجديد. مع اقتراب الفريق من إتمام صفقات جديدة وبيع بعض اللاعبين، يبدو أن الشباب عازم على تقديم أداء قوي في دوري روشن لكرة القدم.

صفقة نارية لنادي الشباب يحقق مفاجأة مدوية

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري السعودي تحركات نشطة من قبل نادي الشباب، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة. ويبدو أن النادي يخطط لإجراء تغييرات كبيرة على تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد.

الشباب يقترب من ضم موسى التعمري

وفقًا لصحيفة الجزيرة، فإن نادي الشباب بات قريبًا من إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الأردني موسى التعمري، الذي ينشط حاليًا في صفوف نادي مونبيليه الفرنسي. يأتي هذا التحرك في إطار سعي النادي لجمع كل من التعمري وعبدالرزاق حمدالله ويانيك كاراسكو في خط هجومه، لتعزيز قوته الهجومية بشكل ملحوظ.

الشباب يقترب من بيع متعب الحربي

في سياق متصل، يبدو أن نادي الشباب على وشك بيع ظهيره الأيسر متعب الحربي، حيث يتقدم نادي الهلال لضم اللاعب. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشباب لإعادة هيكلة الفريق وتحسين أدائه في الموسم المقبل.

أول مواجهة للشباب في دوري روشن