الإرتفاع مازال قائم...إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرالإرتفاع مازال قائم...إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية إرتفاعاً في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي،مع التراجع بنسبة قليلة في أسعار الجرامات اليوم عن سعر أمس،حيث سجل الذهب اليوم عيار ٢٤ سعر ٣٠١.٨٣ ريال سعودي للجرام الواحد،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الإثنين ١٩ أغسطس في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الإثنين ١٩ أغسطس في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠١.٨٣ ريال سعودي و ٨٠.٤٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٦.٦٧ ريال سعودي و ٧٣.٧٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٤.١٠ ريال سعودي و ٧٠.٤٣ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٦.٣٧ ريال سعودي و ٦٠.٣٧ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٦.٠٦ ريال سعودي و ٤٦.٩٥ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٣٨٧.٧٩ ريال سعودي و ٢٥٠٣.٤١ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٣٩١.٥٤ ريال سعودي و ٢٥٠٤.٤١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣٢.٠١ ريال سعودي و ٨٨.٥٤ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٩٢.٢٩ ريال سعودي ٢١١.٢٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٦٩.٤٩ ريال سعودي و ٤١٨.٥٣ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣١٠٢.٧٦ ريال سعودي و ٨٢٧.٤٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٦٣.٢٧ ريال سعودي و ١٦٤٣.٥٤ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٣٥.٣٣ ريال سعودي و ٦٧٦.٠٩ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٥٦.٠٦ ريال سعودي و ٧٠٨.٢٨ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٨٩٧.٥٢ ريال سعودي و ٧٧٢.٦٧ دولار أميركي.

وهكذا نكون قد عرضنا لكم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين ١٩ أغسطس،ولا تزال حركة الشراء في سوق الذهب متوقفة بعض الشئ بسبب غلاء الأسعار،وهناك امل في التراجع مرة أخرى في الفترة القادمة……تابعونا لكى يصل لكم كل ماهو جديد في سوق الذهب بالمملكة العربية السعودية.