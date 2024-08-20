طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة المنتظرة لشهر سبتمبر 2024 في الضمان الاجتماعي المطور

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رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي قد تم الاعلان عن فتح باب الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للدفعة المنتظرة لشهر سبتمبر 2024. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات التي تستحقه وفقا لمعايير الأهلية والاستحقاق المحددة.

وينتظر أن تكشف الوزارة عن نتائج الأهلية في 27 من الشهر الميلادي، وذلك بعد إجراء دراسة دورية لتقييم طلبات الاستحقاق وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة المنتظرة لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للدفعة المنتظرة لشهر سبتمبر 2024. يأتي هذا الإعلان بعد دراسة دورية لطلبات الاستحقاق بهدف ضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات التي تستحقه.

وفقا للجدول الزمني المحدد، ستعلن نتائج الأهلية في 27 من الشهر الميلادي، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تقديم الدعم إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يتم الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وفقًا للمواعيد المحددة، سيتم إصدار نتائج أهلية الدفعة لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء، الموافق 27 أغسطس 2024، والذي يتزامن مع 23 صفر 1446 هجريًا. لتسهيل عملية الاستعلام، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية: الدخول إلى المنصة عبر الإنترنت من هنا .

إدخال بيانات الدخول: إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

استخدام نظام نفاذ: يمكن تسجيل الدخول باستخدام نظام نفاذ إذا كان متاحًا.

الوصول إلى قسم "برامج الدعم الخاص بي": الانتقال إلى هذا القسم عبر واجهة المنصة.

اختيار الضمان الاجتماعي: تحديد خيار الضمان الاجتماعي من القائمة.

النقر على الأهلية والاستحقاق : عرض حالة الأهلية للاستحقاق.

ستظهر حالة الأهلية الخاصة بالدفعة المنتظرة لشهر سبتمبر 2024 للمستفيدين بعد تنفيذ هذه الخطوات.

موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية أن إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور يتم بشكل ثابت في الأول من كل شهر ميلادي. بالنسبة لشهر سبتمبر 2024، سيتم إيداع المعاش في حسابات المستفيدين المؤهلين يوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، والذي يتوافق هجريًا مع 28 صفر 1446. يمكن متابعة الوقت المتبقي حتى إيداع المعاش باستخدام العدادات الزمنية المتاحة على المنصة.

حالات لا تؤثر على أهلية المستفيد