انت الأن تتابع خبر من سهيل إلى تويبع..خالد الزعاق يكشف العلاقة الخفية بين مواعيد الدراسة والمناخ العالمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية لبدء العام الدراسي الجديد في مختلف المؤسسات التعليمية خلال أيام قليلة. في هذا السياق، شارك الدكتور خالد الزعاق، من خلال فقرة تقويمية، معلومات فريدة عن العلاقة بين نظام الدراسة والمناخ وفقًا للمعايير الدولية والمحلية. وأوضح الزعاق أن العام الدراسي يبدأ تقليدياً مع موسم سهيل، المتزامن مع بداية الخريف في سبتمبر، وينتهي في موسم التويبع الذي يصادف الصيف في يوليو.

وتطرق الزعاق إلى أن مدة الدراسة حسب النظام العالمي تتراوح عادة بين 25 و30 أسبوعًا، ما يعادل 176 إلى 204 أيام دراسية. وذكر أن المسؤولين عن الشؤون التعليمية يحرصون على أن يكون هناك تناغم وتوافق بين نظام الدراسة والمناخ، لضمان سير العملية التعليمية في بيئة ملائمة. هذا التوافق يأتي لضمان أفضل ظروف ممكنة للطلاب والطالبات في البيئة التعليمية، معززًا بذلك رؤية المملكة للنهوض بالقطاع التعليمي وتحسين العملية التعليمية وفقًا للمعايير العالمية.