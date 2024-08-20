انت الأن تتابع خبر ساعات قليلة تفصل أهلي جدة عن نجم جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدعيمات قوية ومميزة أبرمتها أندية دوري روشن السعودي وذلك للإستعداد للموسم الجديد،وكان نادي أهلي جدة السعودي يستعد لبداية موسمه عن طريق الإعلان التعاقد مع نجم جديد خلال الساعات القليلة القادمة.

اقترب نادي أهلي جدة السعودي من حسم صفقة إنتقال البرازيلي ألكسندر دا كوستا لاعب خط وسط نادي فلومينينسي البرازيلي،ويمثل هذا اللاعب صاحب ال ٢٠ عاماً هدفاً مهما بالنسبة للراقي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية،حيث أن النادي لم يبرم أي صفقة حتي الآن منذ بداية الميركاتو الصيفي.

وقد ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الويلزي لى كونتجيرتون المدير الرياضي لنادي أهلي جدة قد وصل إلى البرازيل اليوم للإجتماع مع اللاعب،ويهدف هذا الإجتماع كافة التفاصيل حول راتبه السنوي ومدة التعاقد.

وكان النادي البرازيلي قد أبدي موافقة مبدئية في بيع اللاعب الذي يمتد بعقد معه حتى صيف ٢٠٢٦،ومن المتوقع حسم تلك الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد بين نادي أهلي جدة ونادي فلومينينسي واللاعب.

ويحاول أهلي جدة في إنهاء بعض الصفقات المميزة للمنافسة بقوة على كافة البطولات المشارك فيها هذا العام،وخاصة بعد الخروج من الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي أمام فريق الهلال بركلات الترجيح.