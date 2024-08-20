انت الأن تتابع خبر اليك جدول مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس الملك السعودي 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الحساب الرسمي لمسابقة كأس الملك السعودي عن مواعيد مباريات دور الـ32 في النسخة الجديدة من البطولة لموسم 2024-2025. بعد موسم مثير شهد تتويج الهلال بلقب النسخة السابقة بعد فوزه المثير على النصر، يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمتابعة سلسلة من المواجهات الحاسمة التي ستنطلق في 22 سبتمبر. هذا الدور سيشمل مجموعة من المباريات المثيرة التي ستحدد الفرق التي ستواصل مشوارها في البطولة.

كشف مواعيد دور الـ32 في كأس الملك السعودي للموسم 2024-2025

أعلن الحساب الرسمي لمسابقة كأس الملك السعودي عن تفاصيل مواعيد مباريات دور الـ32 من البطولة للموسم الجديد 2024-2025. يشهد هذا الدور منافسات مثيرة حيث يتطلع كل فريق لتقديم أفضل ما لديه للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

توقيت مباريات دور الـ32

تبدأ مباريات دور الـ32 يوم 22 سبتمبر 2024، وتستمر حتى 25 سبتمبر من نفس الشهر. فيما يلي جدول المباريات:

22 سبتمبر:

الأخدود ضد العربي

القادسية ضد العروبة

الوحدة ضد الفيصلي

23 سبتمبر:

الفيحاء ضد الباطن

الحزم ضد النصر

الطائي ضد الخليج

الاتفاق ضد العدالة

الأهلي ضد الجندل

24 سبتمبر:

البكيرية ضد الهلال

الجبلين ضد الفتح

الاتحاد ضد العين

الخلود ضد الشباب

25 سبتمبر:

النجمة ضد ضمك

أبها ضد التعاون

جدة ضد الرائد

الصفا ضد الرياض

في الموسم الماضي 2023-2024، توج فريق الهلال بلقب كأس الملك بعد انتصاره في النهائي على النصر بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1. هذا الموسم يعد بالكثير من الإثارة والتشويق مع بدء المرحلة الجديدة من البطولة تابعوا مباريات دور الـ32 لتشجيع فرقكم المفضلة والاستمتاع بالمنافسات المليئة بالحماسة.