عرض لا يصدق ... خصم 50% على جميع الرحلات الدولية من الخطوط السعودية للطيران

انت الأن تتابع خبرعرض لا يصدق ... خصم 50% على جميع الرحلات الدولية من الخطوط السعودية للطيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن الخطوط السعودية عن عرض مذهل على أسعار جميع الرحلات الدولية، حيث تقدم خصما يصل إلى 50% خلال شهر أغسطس 2024. يأتي هذا العرض تزامنا مع تحقيق الخطوط السعودية لمرتبة متقدمة في الانضباط بمواعيد الرحلات خلال شهر يوليو الماضي، ما يعكس جودة خدماتها وكفاءة منظومتها في تلبية احتياجات المسافرين.

الخطوط السعودية: وجهتك المثلى للسفر

تعد الخطوط السعودية خيارا مميزا لحجز وتخطيط الرحلات، سواء المحلية داخل المملكة أو الدولية. تقدم الخطوط السعودية مجموعة من المميزات التي تسهم في تعزيز تجربة السفر:

إدارة السفر وتخطيط الرحلة: تقدم الخطوط السعودية خدمات مخصصة لتخطيط الرحلات بما يتناسب مع احتياجات كل عميل.

تقدم الخطوط السعودية خدمات مخصصة لتخطيط الرحلات بما يتناسب مع احتياجات كل عميل. معلومات وجهات السفر: تزويد العملاء بكل المعلومات الضرورية عن الوجهات المحددة.

تزويد العملاء بكل المعلومات الضرورية عن الوجهات المحددة. مساعدة في الحصول على التأشيرات: توفير الدعم في عملية الحصول على التأشيرات اللازمة.

توفير الدعم في عملية الحصول على التأشيرات اللازمة. خدمة تعقب الأمتعة: إمكانية تتبع الأمتعة حتى وصولها إلى الوجهة المطلوبة.

إمكانية تتبع الأمتعة حتى وصولها إلى الوجهة المطلوبة. إ جراءات الحجز أون لاين: تسهيل التواصل وإتمام إجراءات الحجز عبر الإنترنت أو من خلال خدمة العملاء.

تسهيل التواصل وإتمام إجراءات الحجز عبر الإنترنت أو من خلال خدمة العملاء. خدمات إضافية: تشمل اختيار الطعام، ومرافقة الحيوانات الأليفة أو الأطفال.

تشمل اختيار الطعام، ومرافقة الحيوانات الأليفة أو الأطفال. جدول الرحلات: عرض تفاصيل دقيقة لجدول الرحلات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة.

تفاصيل العرض: خصم 50% على الرحلات الدولية

استفد من خصم يصل إلى 50% على أسعار الرحلات الدولية من الخطوط السعودية. يشمل هذا العرض رحلات درجة الأعمال ودرجة الضيافة، ويستمر طوال شهر أغسطس 2024. يمكن للحجوزات أن تتم حتى 31 أغسطس 2024، على أن تكون فترة السفر بين 1 سبتمبر 2024 و30 نوفمبر 2024. ويعتبر هذا العرض من أكبر عروض السنة، حسبما أعلنت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X.

الفرق بين درجة الضيافة ودرجة الأعمال

تتمتع كل درجة من الدرجات بتجربة سفر مميزة ومزايا خاصة، كما يلي:

درجة الأعمال

مقاعد مريحة: مقاعد توفر راحة استثنائية، مع إمكانية تعديلها وتحويلها إلى سرير لراحة تامة.

مقاعد توفر راحة استثنائية، مع إمكانية تعديلها وتحويلها إلى سرير لراحة تامة. خدمات استقبال مميزة: تقديم التمور الفاخرة والقهوة العربية كجزء من تجربة الاستقبال.

تقديم التمور الفاخرة والقهوة العربية كجزء من تجربة الاستقبال. تكنولوجيا متقدمة: مقاعد مزودة بواجهة تعمل بخاصية اللمس، وخدمات كهربائية لتلبية احتياجات المسافر.

مقاعد مزودة بواجهة تعمل بخاصية اللمس، وخدمات كهربائية لتلبية احتياجات المسافر. شاشة HD: توفر تجربة مشاهدة ممتعة مع أحدث الأفلام.

توفر تجربة مشاهدة ممتعة مع أحدث الأفلام. مساحة شخصية: مكان مخصص لتخزين الأغراض الشخصية.

درجة الضيافة

مقاعد مريحة: مقاعد تكيّف مع الجسم لضمان الراحة.

مقاعد تكيّف مع الجسم لضمان الراحة. الهدايا: تقديم هدايا مميزة للكبار والصغار، بما في ذلك حقائب مناسبة.

تقديم هدايا مميزة للكبار والصغار، بما في ذلك حقائب مناسبة. الأطعمة: مجموعة مختارة من الأطعمة الغربية والعربية، مع إمكانية اختيار وجبة واحدة من بين ثلاث خيارات.

مجموعة مختارة من الأطعمة الغربية والعربية، مع إمكانية اختيار وجبة واحدة من بين ثلاث خيارات. المشروبات: تقديم مجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة.