انت الأن تتابع خبر تحديث مفاجئ حول فترة غياب أيمن يحيى عن النصر ! ومعرفة وقت العودة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت التقارير الصحفية اليوم عن تفاصيل إصابة أيمن يحيى، لاعب نادي النصر السعودي، والتي تعرض لها في مباراة نهائي كأس السوبر ضد الهلال يوم السبت الماضي. تشير الفحوصات الطبية إلى أن إصابة يحيى تتطلب فترة غياب طويلة قد تؤثر بشكل كبير على تشكيلة الفريق في بداية الموسم الجديد.
تحديث مفاجئ حول فترة غياب أيمن يحيى عن النصر
- أفاد تقرير صحفي اليوم بتفاصيل إصابة أيمن يحيى، لاعب نادي النصر السعودي، التي تعرض لها في نهائي كأس السوبر السعودي ضد الهلال يوم السبت الماضي. تشير النتائج الطبية إلى أن يحيى أصيب بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، وهو ما سيتطلب فترة تعافي تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.
- وفقا لجريدة الرياضية السعودية، سيبدأ أيمن يحيى برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي للنصر، مما يعني أنه سيغيب عن المباريات الافتتاحية للفريق في الدوري ضد الرائد والفيحاء في 22 و29 أغسطس على التوالي. خلال فترة التوقف الدولية بعد الجولة الثانية من الدوري، سيخضع اللاعب لفحص طبي آخر لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
- تأتي هذه الإصابة في وقت حساس للنصر، الذي خسر في نهائي كأس السوبر أمام الهلال بنتيجة 4-1. غياب أيمن يحيى، الذي كان لاعبا مؤثرا في خط وسط الفريق، سيضع عبئا إضافيا على باقي اللاعبين، ويجعل العودة السريعة لأداء يحيى أمرًا حيويًا لاستعادة توازن الفريق في الموسم الجديد.