انت الأن تتابع خبر بيان توضيحي جديد من المرور بشأن حالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25% والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت منذ قليل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بيان جديد، بشأن الحالات التي يفقد فيها مرتكب المخالفة المرورية حقه في الاستفادة من التخفيض التي أعلنت عنه الإدارة بنسبة 25% الممنوح وفقاً للمادة (75) من نظام المرور السعودي خلال المرحلة الحالية، حيث يجب على جميع قائدي المركبات الاستفادة من ذلك التخفيض الذي أعلنت عنه الإدارة خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفق الشروط المعلن عنها.
التخفيض على المخالفات المرورية
- وأكدت الإدارة من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أن هذا التخفيض المشروط يخضع لعدد من الشروط الهامة التي يجب على المخالف الالتزام بها، وذلك من أجل الاستفادة من نسبة التخفيض المعلن عنها من الإدارة ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- عدم تجاوز المدة المحددة للاعتراض على المخالفة، والتي تبلغ 30 يوماً.
- سداد قيمة المخالفة المخفضة خلال المهل الزمنية المحددة، سواء كانت المدة الأولى البالغة 15 يوماً أو المدة الإضافية البالغة 90 يوماً.”
- وحذرت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، من فقدان حق هؤلاء المستفيدين من التخفيض على المخالفات المرورية في حال عدم التقيد بالشروط السابق ذكرها، حيث أكدت الإدارة على أن عدم سداد قيمة المخالفة المخفضة خلال المدة المحددة، سواء كانت المدة الأولى البالغة 15 يوماً أو المدة الإضافية البالغة 90 يوماً، يؤدي إلى إلغاء التخفيض بشكل تلقائي خلال المرحلة القادمة.
- وأشارت الإدارة إنه يجب على المخالف سداد قيمة المخالفة كاملة خلال المدة التي أشارت إليها في البيان الصادر عنها، حيث يمكن قراءة البيان المرفق في المقال، كما أكدت الإدارة أن عدم تقديم اعتراض على المخالفة خلال الفترة المحددة، والتي تبلغ 30 يوماً، يعد سبباً آخر لمنع التخفيض على المخالفة أو فقدان التخفيض.