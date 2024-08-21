نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير تبوك يشيد بالإنجازات الطبية النوعية التي تحققت بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الذي أجرى أول عملية نوعية على مستوى المملكة باستخدام تقنية حديثة لمريضة في العقد الرابع من العمر تعاني من سبعة فتوق في جدار البطن، والفريق الطبي الذي شارك في إجراء عملية جراحية ناجحة لنقل أعضاء شاب متوفى دماغيًا، لينقذ حياة ثلاثة مرضى، ويعيد الأمل إليهم - بإذن الله-، بحضور مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور فؤاد المالكي.

وهنأ سمو أمير المنطقة، الفريق الطبي على ما حققه من إنجازات طبية نوعية على مستوى المملكة، معربًا عن سعادته وفخره بالإنجازات الطبية التي تسجلها المنطقة، منوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مبديًا سموه تقديره لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة.

وقدم مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على اهتمامه وتوجيهاته الدائمة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم