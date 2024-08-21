انت الأن تتابع خبر انخفاض كبير في سعر الريال السعودي اليوم امام الجنيه المصري الاربعاء 21 اغسطس 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، 21 أغسطس 2024 وفقا للتقارير من البنك المركزي والبنوك التجارية فإن الأسعار لم تشهد تغييرات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة مما يعكس حالة من الاستقرار في السوق المالي.
- يأتي هذا الاستقرار في ظل تباين أسعار العملات في الأسواق المالية العالمية، ويعتبر مؤشرا إيجابيا بالنسبة للمستثمرين والمواطنين في مصر.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
- البنك المركزي المصري: سعر الشراء: 13.01 جنيه سعر البيع: 13.04 جنيه
- بنك مصر: سعر الشراء: 12.97 جنيه سعر البيع: 13.03 جنيه
- البنك التجاري الدولي: سعر الشراء: 12.95 جنيه سعر البيع: 13.04 جنيه
- بنك القاهرة: سعر الشراء: 12.97 جنيه سعر البيع: 13.03 جنيه
- بنك قناة السويس: سعر الشراء: 13.11 جنيه سعر البيع: 13.16 جنيه
- بنك الإسكندرية: سعر الشراء: 13.11 جنيه سعر البيع: 13.14 جنيه
- البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 12.98 جنيه سعر البيع: 13.04 جنيه
يظهر هذا الاستقرار
- حالة من التوازن في سوق العملات، ويعكس الاستقرار النسبي في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا للتجار والمستثمرين في المنطقة.
أسعار العملات الرئيسية مقابل الريال السعودي
في تحديثات سوق العملات لليوم تم تسجيل أسعار العملات الرئيسية مقابل الريال السعودي كما يلي:
- الدرهم الإماراتي: 1.0210 ريال
- الدينار البحريني: 9.9509 ريال
- الدينار الكويتي: 12.2730 ريال
- الريال العماني: 9.7403 ريال
- الريال القطري: 1.0299 ريال
- الجنيه الإسترليني: 4.8863 ريال
- الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال
- الفرنك السويسري: 4.3745 ريال
- اليورو: 4.1668 ريال
تظهر هذه الأسعار أن الجنيه الإسترليني
- يتداول بمعدل مرتفع نسبيا مقارنة بالريال السعودي، مما يعكس استقرار العملة البريطانية في المقابل يتمتع الدولار الأمريكي أيضا باستقرار ملحوظ، مما يعزز قوة الريال السعودي في السوق المالي.
- من الضروري متابعة هذه الأسعار بشكل مستمر خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على أسعار الصرف في المستقبل.