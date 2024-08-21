نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دارة الملك عبدالعزيز تدشن كتاب " المعجم الإثنوغرافي للمصطلحات الدارجة في البيئة العمرانية التقليدية في الأحساء " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشنت دارة الملك عبدالعزيز مساء اليوم، كتاب (المعجم الإثنوغرافي للمصطلحات الدارجة في البيئة العمرانية التقليدية في الأحساء)، من تأليف الدكتور سعيد بن عبدالله الوايل، وذلك بمقرّ جمعية أدباء في محافظة الأحساء.

يأتي ذلك ضمن جهود دارة الملك عبدالعزيز الرامية إلى توثيق التراث الثقافي والعمراني في المملكة، حيث تضمن التدشين لقاء علمي بعنوان " قراءة في كتاب المعجم الإثنوغرافي للمصطلحات الدارجة في البيئة العمرانية التقليدية في الأحساء "، بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والمتخصصين البارزين في مجال التراث والثقافة العمرانية، وهم: أستاذ إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن علي الحسين، وأستاذ النقد المعماري بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم، وأدارها أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الملك فيصل الدكتور علي بن حسين البسام، كما تم تخصيص ركن لبيع الكتاب وتوقيعه من مؤلفه.

ويُعدّ كتاب (المعجم الإثنوغرافي للمصطلحات الدارجة في البيئة العمرانية التقليدية في الأحساء) أحد الإصدارات البارزة التي تسعى الدارة من خلالها إلى توثيق المصطلحات المستخدمة في الأحساء وحفظها، وهي المصطلحات التي تكون جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والعمراني للمنطقة، علاوةً على تعزيز الوعي بأهمية توثيق هذا التراث الفريد، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، والاهتمام بالتراث الوطني السعودي وتوثيقه