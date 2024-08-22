انت الأن تتابع خبر روشتة مرورية لضمان رحلة آمنة على طرق المصايف.. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تزايد اقبال المواطنين على المحافظات الساحلية والمصايف، تحرص وزارة الداخلية على تأمين المصيفين وخلق مناخ طيب للمصيفين للاستمتاع بوقتهم.

وتحرص وزارة الداخلية – بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية – على تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى وضبط المخالفين.

وفي هذا الاطار، وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء حسن عطية مدير الأمن حملة مرورية مكبرة إستهدفت العديد من المناطق بالمحافظة لتحقيق الإنضباط المرورى والتأكد من إلتزام قائدى السيارات بقواعد وآداب المرور وضبط المخالفين منهم. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وشدد خبراء المرور على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات المرورية ، وترك مسافة أمان ، واستخدام الاشارات ، والالتزام بالسرعة المقررة، لضمان رحلة آمنة في طريقهم للمحافظات الساحلية.