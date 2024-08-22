انت الأن تتابع خبر الريال السعودي يتراجع أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سوق صرف العملات اليوم في المملكة العربية السعودية تراجع في سعر الريال السعودي أمام بعض العملات،وهناك متابعة كبيرة من المواطنين لسوق العملات لأغراض عديدة منها للسياحة أو السفر أو متابعة الاشغال والأعمال،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٨٢٨٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٢٢٦

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٩١٤٤٩ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٥٣١٣٣ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣١٢٤ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٦٩٤. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٦٢ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٨٨٤٠. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١١٠٥٢. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٤٦٣ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٨٦١٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٩٠٨ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٤٧٤٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٨٦٦٩. ريال سعودي.