انت الأن تتابع خبر السعودية تفاجئ العالم ببناء 3 أبراج عملاقة في قلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو المستقبل وفقا لرؤية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حيث ومن المتوقع أن تضاهي السعودية أكثر بلدان العالم تطورا في كل المجالات لاسيما المجال المعماري الذي تشهده السعودية بوتيرة متسارعة . وكشفت المملكة العربية السعودية عن انطلاقها نحو بناء 3 أبراج عملاقة في العاصمة الرياض وهي برج جود وبرج شيخة وبرج هيا .

برج جود :

يمتاز البرج بموقع متميز في حي الصحافة وسط جميع الخدمات مثل المناطق الترفيهية والطبية والتعليمية الراقية، كما أنه على مسافة دقيقة واحدة فقط من تقاطع طريق الملك فهد مع طريق أنس بن مالك في أكثر المناطق حيوية داخل مدرينة الرياض.

كما تتميز وحدات مشروع جود باستغلال مساحات الوحدات لتبدأ من 116م مع وجود مسبح خاص لكل شقة وإطلالة على الحديقة الداخلية ووجود الشرفات داخل جميع الوحدات، كي ينعم السكان بالهدوء والهواء النقي في كل صباح، مع الإبقاء على الشكل العصري المتميز في التصاميم الداخلية للوحدات بالمشروع.

.لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت المزايا لتشمل جميع الرفاهيات المطلوبة مثل نادي رياضي متكامل بمسبح، حدائق، منطقة ألعاب للأطفال، حضانة، مركز أعمال ومسبح خاص لتستمتع بحياة الرفاهية عند عتبة منزلك دون أي متاعب .

ميزات مشروع جود السكني:

يتميز هذا المشروع بمجموعة من الميزات:

جودة عالية بسعر منخفض.

موقع استراتيجي مميز.

إمكانية الاستثمار المباشر بشراء شقق ومن ثم القيام بعملية التأجير.

دعم حكومي للتمويل الخاص للوحدات.

تصميم يراعي معايير التناسق الجمالي.

منزل ذكي يوفر الراحة والرفاهية.

برج شيخة :

وصل مشروع برج شيخة بالرياض لارتفاعه الكلي بعد الانتهاء من إنجاز معظم الأعمال الخارجية في المشروع.

و يجري العمل على استكمال تطوير الأعمال الخارجية والداخلية للبرج الواقع على طريق الملك فهد بارتفاع 21 طابقًا.

ويعد مشروع برج شيخة، برج فندقي مكتبي يقام على طريق الملك فهد بالرياض بارتفاع 21 طابق، ويتضمن 3 طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات.

برج هيا