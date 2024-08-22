نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفائزون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية: المنافسة قوية والفرحة عظيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفائزون بالمراكز المتقدمة بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين من المملكة، وبجائزة قدرها (500.000) ريال، أن شعور الفرحة كبير ولا يمكن وصفها، مقدمين شكرهم لقيادة المملكة على دعمها لأهل القرآن.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب الحفل الختامي، الذي جرى خلاله إعلان أسماء الفائزين في المسابقة وتكريمهم، وذلك بالمسجد الحرام.

وقال الفائز بالمركز الأول في الفرع الثاني المتسابق جابر بن حسين المالكي من المملكة العربية السعودية: "إن شعور الفرحة كبير ولا يمكن أن أصفه لكون المسابقة تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز رحمه الله ".

فيما أوضح الفائز بالمركز الأول في الفرع الثالث المتسابق أنس بن عتيق من جمهورية بنغلاديش الشعبية أن المنافسة كانت قوية لوجود متسابقين مميزين من أفضل القراء على مستوى العالم، إضافة إلى ذلك وجود محكمين دولييّن من مختلف دول العالم.

ورفع الفائز بالمركز الخامس في الفرع الثالث المتسابق سليمان سيلا من جمهورية مالي، الشكر لقيادة المملكة على رعايتها وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، ولوزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم المسابقة الدولية، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها الأمن والاستقرار وسائر بلاد المسلمين