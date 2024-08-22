انت الأن تتابع خبر أذهل العالم.. اتفرج صور جديدة لمطار الملك سلمان في قلب العاصمة السعودية الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صور عدة من وحي التصميم تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وتظهر مطار الملك سلمان الذي يتم تجهيزه ومن المقرر أن يكون أحد أهم وأكبر مطارات العالم خلال السنوات القليلة القادمة . ويأتي بناء المطار وفقا لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان من والمتوقع افتتحها بعد 6 سنوات أي في العام 2030 للميلاد .

موقع مطار الملك سلمان

وللمعلومات أكثر فإن مطار الملك سلمان الدولي هو مطار قيد الإنشاء يقع في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وسمي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وموقعه تحديد في شمال غرب مدينة الرياض، على بعد 35 كيلومترًا من وسط المدينة.

كم تبلغ مساحة مطار الملك سلمان :

وفقا لما تم الإعلان عنه فإن مساحة مطار الملك سلمان بن عبدالعزيز سيكون واحدًا من أكبر المطارات في العالم، حيث تبلغ مساحته 57 كيلومترًا مربعًا , ويهدف المطار إلى أن يكون بوابة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، ويربط الشرق بالغرب

القدرة الاستيعابية للمطار :

مطار الملك سلمان بن عبدالعزيز سيتمكن من استيعاب 120 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، و 185 مليون مسافر بحلول عام 2050 , كما سيتكون المطار 6 مدارج طيران , وسيضم المطار أيضًا 12 كيلومترًا مربعًا من المرافق المساندة، بما في ذلك :

مناطق سكنية

مرافق ترفيهية

محلات تجارية

مرافق لوجستية

تعرف على الشركة المصممة للمطار ؟