انت الأن تتابع خبر المرور السعودي يوضح أسباب عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25% والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بيان جديد يسلط الضوء على الشروط التي قد تؤدي إلى فقدان الاستفادة من التخفيض بنسبة 25% على المخالفات المرورية. يأتي هذا البيان في إطار الجهود المبذولة لتنظيم عمليات الاستفادة من هذا التخفيض وفقًا للمادة (75) من نظام المرور السعودي، ويهدف إلى توضيح الشروط التي يجب على المخالفين الالتزام بها خلال المرحلة الحالية.
المرور السعودي يوضح أسباب عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات
- أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بيانا جديدا يوضح الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان حق مرتكب المخالفة المرورية في الاستفادة من التخفيض المعلن عنه بنسبة 25%. يأتي هذا التخفيض وفقا للمادة (75) من نظام المرور السعودي، ويهدف إلى تسهيل استفادة جميع قائدي المركبات من هذا العرض خلال المرحلة الحالية.
- في البيان الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للإدارة على منصة "إكس"، أوضحت الإدارة أن التخفيض المشروط يتطلب التزاما بعدد من الشروط الأساسية، والتي يجب على المخالفين الالتزام بها لضمان الاستفادة من التخفيض. ومن أبرز هذه الشروط:
- الالتزام بمدة الاعتراض: يجب على المخالف تقديم الاعتراض على المخالفة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة.
- سداد قيمة المخالفة في الوقت المحدد: يجب سداد قيمة المخالفة المخفضة ضمن المهل الزمنية المحددة، والتي تشمل الفترة الأولى البالغة 15 يومًا، بالإضافة إلى فترة إضافية تصل إلى 90 يوما.
- وحذرت الإدارة العامة للمرور من أن عدم الالتزام بهذه الشروط سيؤدي إلى فقدان حق الاستفادة من التخفيض. فإذا لم يتم سداد قيمة المخالفة المخفضة خلال المواعيد المحددة، سواء في الفترة الأولى أو الإضافية، سيتم إلغاء التخفيض تلقائيا.
- كما شددت الإدارة على أهمية سداد قيمة المخالفة كاملة خلال المدة المحددة، وأكدت أن عدم تقديم اعتراض على المخالفة ضمن الفترة الزمنية المخصصة (30 يوما) يعد سببا آخر لفقدان التخفيض.
- للحصول على المزيد من التفاصيل، يمكن قراءة البيان المرفق في المقال، حيث يوضح كافة الشروط والإجراءات اللازمة لضمان الاستفادة من التخفيض المعلن عنه.