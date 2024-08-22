انت الأن تتابع خبر كيفية الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية من خلال منصة أبشر ! خطوات تفصيلية بعد التحديث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد منصة أبشر الإلكترونية من أبرز الأدوات التي توفرها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لتسهيل العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، ومن بينها خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية. في إطار جهودها لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين، قدمت أبشر طريقة إلكترونية فعالة لتسجيل بلاغات التغيب، مما يسهم في إدارة شؤون العمالة المنزلية بشكل أكثر تنظيمًا وكفاءة.

كيفية الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية من خلال منصة أبشر

توفر منصة أبشر الإلكترونية مجموعة من الخدمات المهمة للمواطنين، بما في ذلك خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية. تعتبر أبشر، التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، من أبرز المنصات الرقمية التي تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية بشكل إلكتروني. ومن الضروري تسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية عبر هذه المنصة وفقا للإجراءات المعلنة.

كيفية تقديم بلاغ عن تغيب العمالة المنزلية عبر أبشر

أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" الخطوات اللازمة لتقديم بلاغ عن تغيب العمالة المنزلية. وتتمثل الخطوات في:

تسجيل الدخول: الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية باستخدام بيانات حسابك.

اختيار الخدمة: تحديد "خدمات العمالة" من قائمة الخدمات المتاحة.

تحديد خدمة البلاغ: اختيار خدمة "التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية".

إدخال البيانات الشخصية: تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق المستندات: تحميل المستندات اللازمة للبلاغ.

إدخال بيانات العامل: إدخال بيانات العامل المتغيب بدقة.

إرسال الطلب: الضغط على "إرسال الطلب" لتقديم البلاغ.

كيفية الاستعلام عن بلاغ تغيب العمالة المنزلية

يمكن للمستفيدين من خدمات أبشر الاستعلام عن بلاغ تغيب العمالة المنزلية إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع: الدخول إلى موقع منصة أبشر.

تسجيل الدخول: إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

إدخال البيانات: إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة.

اختيار الخدمة: تحديد "الخدمات الإلكترونية" ثم اختيار خدمة "العمالة المنزلية".

تحديد البلاغ: اختيار "الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية".

إدخال تفاصيل العامل: إدخال رقم إقامة العامل والبيانات المطلوبة.

استعلام: الضغط على "استعلام" لعرض تفاصيل البلاغ.

العقوبات المترتبة على تغيب العمالة المنزلية