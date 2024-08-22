انت الأن تتابع خبر عاجل : الهلال يصدر بيان هام بشأن رحيل نجم الفريق وتعليقاته حول متعب الحربي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تطور ملحوظ يشهد فترة الانتقالات الصيفية رد نادي الهلال على مطالب نادي الشباب بشأن صفقة انتقال متعب الحربي، حيث كان الهلال قد أبدى اهتماما بضم الحربي بينما طالب الشباب بالحصول على خدمات محمد البريك بالإضافة إلى مبلغ مالي. في الوقت ذاته، يقترب الهلال من إتمام صفقة كبيرة بالتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ما يضيف مزيدا من الإثارة والتفاؤل بين جماهير النادي حول تعزيز صفوف الفريق.
الهلال يصدر بيان خطير بشأن رحيل نجم الفريق وتعليقاته حول متعب الحربي
- أصدر نادي الهلال بيانا رسميا يوضح موقفه من طلب نادي الشباب بخصوص التفاوض حول صفقة انتقال متعب الحربي. كان الهلال قد أبدى اهتماما بضم الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن إدارة الشباب طالبت بضم محمد البريك بالإضافة إلى مبلغ مالي، كشرط لإتمام الصفقة.
- وكشف الإعلامي خالد العمار عن رد نادي الهلال، الذي جاء حاسما في رفض رحيل محمد البريك. وأكد الهلال تمسكه باللاعب وعدم استعداده للتفريط فيه، نظرا لما يتمتع به من خبرات ومهارات تسهم بشكل كبير في قوة الفريق خلال الموسم الجديد.
- في سياق آخر أفاد الإعلامي الرياضي بندر العتيبي بأن نادي الهلال يقترب من إبرام صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو. وأشار العتيبي إلى أن الفحص الطبي الأولي للاعب قد يجرى يوم الجمعة المقبل. كما كشف العتيبي عن تفاصيل مالية للصفقة، حيث يبلغ سعر شراء عقد كانسيلو حوالي 38 مليون يورو، مع راتب سنوي قدره 22 مليون يورو. وأضاف أن الصفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 104 مليون يورو، أي ما يعادل 434 مليون ريال سعودي.
- يأتي هذا في ظل اهتمام الهلال بتدعيم صفوفه بنجوم ذوي قدرات عالية، وهو ما يعكس الطموحات الكبيرة للنادي في تحقيق النجاحات خلال الموسم الحالي.