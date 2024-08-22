انت الأن تتابع خبر عقوبات قاسية لكل من يمتلك كاميرا مراقبة في السعودية حال قيامه بممارسة هذا الفعل؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الأسابيع القليلة ا لماضية أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنشر مقاطع كاميرات المراقبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في جميع انحاء المملكة .

وجاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة واستغلالها من قبل البعض بقصد أو بدون .

كما يشمل هذا القرار مخالفة نشر مقاطع كاميرات المراقبة في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى.

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