نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ (7) مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة (7) مواطنين وتم تقديم المساعدة لهم، إثر تعطل واسطتهم البحرية في عرض البحر.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة