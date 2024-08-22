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رئيس هيئة الترفيه يُعلن هوية اليوم الوطني السعودي الـ94

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تحت شعار "نحلم ونحقق".
وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي، المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءًا من رؤية المملكة 2030، مما يمثل مكانة المملكة ودورها الريادي في جميع المجالات.
ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ94، حيث يمكن تحميل دليل الهوية بالدخول على الموقع الإلكتروني http://nd.gea.gov.sa/، الذي يحتوي على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات، إضافةً إلى كل ما يتعلق باليوم الوطني من فعاليات وأخبار وصور يمكن استخدامها في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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