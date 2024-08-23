رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب 2025 والشروط المطلوبة

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رياض - احمد صلاح - يهتم الكثير من الموظفين في دولة المغرب، بمعرفة رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب 2025, وذلك عقب الانتهاء من عملية التسجيل الخاصة بقرعة الحج لعام 2025، اذ أطلقت الوزارة نظام إلكترونياً، لتسهيل الوصول إلى فرص أداء مناسك الحج عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب 2025, وشروط التسجيل في القرعة، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب 2025

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أنه يمكن استخراج نتيجة قرعة الحج عن طريق الموقع الإلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب.

ثم يقوم بالانتقال إلى قسم قرعة الحج والعمرة لعام 2025.

يتعين على المواطن كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

ثم يجب التأكد من المعلومات المدخلة صحيحة.

ومن ثم يقوم بالنقر على زر استعلام

وينتظر المتقدم الرد من قبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، عن الشروط والضوابط، الواجب توافرها، للتسجيل والقبول في قرعة الحج، تشمل الشروط التالي:

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية المغربية

يشترط على المتقدم ألا يقل عمره 18 ولا يزيد عمره 65 عاماً.

يشترط على المتقدم أن يكون مقيم دائم في المغرب.

يتعين على تقديم شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض المزمنة

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل

وكشفت الوزارة، عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل، لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وجاءت كالآتي: