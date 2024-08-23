خطوات النقل المباشر للطلاب بين المدارس 1446 بكل سهولة

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رياض - احمد صلاح - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، بمعرفة خطوات النقل المباشر للطلاب بين المدارس 1446، حيث تحرص وزارة التعليم السعودية، على تسهيل إجراءات النقل بين المدارس إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات النقل المباشر للطلاب و التقويم الدراسي للعام الجديد.

خطوات النقل المباشر للطلاب بين المدارس 1446

أوضحت وزارة التعليم السعودية، أنه يمكن لأولياء الأمور، النقل المباشر للطلاب بين المدارس 1446، إلكترونيا بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى نظام نور التعليمي.

ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول من حساب ولي الأمر.

ثم يقوم باختيار خدمات النقل المباشر للطلاب.

يتعين على ولي الأمر كتابة جميع البيانات الطالب المراد نقله.

ثم يقوم بإضافة اسم المدرسة المقيد بها الطالب حاليا

وبعد ذلك يقوم بإدخال إدارة التعليم التابع لها المدرسة المراد نقل الطالب إليها.

يليها اختيار اسم المدرسة الراغب في نقل الطالب إليها، وسوف يظهر خلال دقائق، عدد الأماكن الشاغرة في المدرسة.

ثم يقوم برفع إثبات محل السكن.

ومن ثم يقوم بكتابة سبب نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى.

وبعد ذلك يقوم بتبرير سبب التأخر في تقديم طلب النقل بعد انتهاء فترة التقديم.

ثم يقوم بالنقر على إرسال الطلب.

وفي الختام، في حالة إذا تم قبول الطالب يتم إرسال رسالة للطالب بنجاح.

التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، عن التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل حيث جاء التقويم على النحو التالي: