خطيب المسجد الحرام يُحذر الجميع من الضحك المذموم

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رياض - احمد صلاح - أكد فضيلة الشيخ الدكتور “فيصل غزاوي” خطيب المسجد الحرام، خلال خطبة الجمعة اليوم، على خطورة الضحك المذموم، محذراً الجميع من أن أعظم ما يستوجب الحذر هو السخرية والاستهزاء بالله تعالى، أو بآياته الكريمة أو برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كد للجميع ضرورة البُعد عن ذلك الفعل الذي يؤدي إلى غضب المولى عز وجل من المسلم، حيث يجب البعد كل البعد عنه خلال الفترة القادمة.

خطيب المسجد الحرام يُحذر من الضحك المذموم

وأوضح ” غزاوي” خلال خطبة الجمعة اليوم أن الاستهزاء بأيٍ من هذه المقدسات، يُعد كفراً بالله عز وجل، مستشهداً بآيات قرآنية من القرآن الكريم تبين أن الكفار كانوا يسخرون من المؤمنين أيام الرسول الكريم، وأن هذا السلوك سيؤدي بهم إلى عاقبة وخيمة في الآخرة ودخول النار.

وشدد خطيب المسجد الحرام خلال خطبته الأسبوعية اليوم بالمسجد الحرام، على حرمة الضحك الساخر الذي يستهدف الله أو دينه أو رسوله الكريم، مؤكداً للجميع أن هذا النوع من الضحك يُعد كفراً بالله عز وجل. وأضاف أن الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم أن الكفار كانوا يسخرون من المؤمنين، وأن هذا السلوك القبيح والغير سوي سوف يكون له عواقب وخيمة في الآخرة، حيث يؤدي إلى دخول جهنم اللهم ما أجرنا منها، داعياً المسلمين إلى ضرورة التزام التقوى والبعد عن كل ما يمس كرامة الدين.

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وحذر الخطيب خلال خطبته اليوم من الوقوع في خطيئة الاستهزاء والسخرية بالله أو بآياته أو برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن هذا الفعل يعد كفراً بالله تعالى، واستشهد الشيخ في خطبته بقصص من القرآن الكريم تبين عاقبة الساخرين والمستهزئين، داعياً المسلمين إلى الالتزام بتعاليم الإسلام والبعد عن كل ما يخدش حرمة الدين، ويمكن التعرف على التفاصيل من خلال الفيديو الموجود بالمقال.