انت الأن تتابع خبر بكام الريال؟.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23/8/2024 والعملات في البنوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري واحد من أكثر العملات التي تزايد البحث عنها من قبل آلاف من المواطنين في الآونة الأخيرة، وهذا بإعتباره عملة تدوال بين المسافرين والمقيمين في مصر بالإضافة إلى شرائها في مواسم الحج والعمرة لزيارة بيت الله الحرام، وللحصول على تقرير الأسعار الخاص باليوم مع إجازة البنوك المصرية وفقاً للتحديثات الأخيرة المعلنة تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

نوافيكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23/8/2024 ميلادياً وفقاً للتحديثات الأخيرة المعلنة والتقرير يتضمن كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي المصري سجل اليوم 12.98 جنيه للشراء، 13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل اليوم 12.96 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل اليوم 12.96 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في تعاملات بنك الإسكندرية سجل اليوم 12.99 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجل اليوم 12.92 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل اليوم 12.99 جنيه للشراء، 13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة سجل اليوم 12.98 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سجل اليوم 12.94 جنيه للشراء، 13.03 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

عن أسعار العملات اليوم في تعاملات البنك الأهلي المصري سجلت اليوم الأرقام التالية: