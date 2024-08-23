سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 اغسطس في السوق السوداء والبنوك

انت الأن تتابع خبرسعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 اغسطس في السوق السوداء والبنوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزايد اهتمام المواطنين مؤخرا بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك بسبب فتح وزارة الخارجية السعودية أبواب الزيارة الشخصية للمقيمين في المملكة. هؤلاء الأشخاص، الذين سيقومون بالسفر، سيحتاجون لتغيير العملة قبل مغادرتهم.

لذا يتم حاليا تحديث أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وجميع البنوك لتلبية هذه الحاجة.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء والبنوك

في ظل التذبذب المستمر لأسعار العملات، فإن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يشهد تغييرات يومية. حالياً، في السوق الموازي (السوق السوداء)، سجل سعر الريال السعودي 13.31 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنوك اليوم

أما بالنسبة لأسعار صرف الريال السعودي في البنوك، فقد جاءت على النحو التالي: