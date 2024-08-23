سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 اغسطس في السوق السوداء والبنوك

انت الأن تتابع خبرسعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 اغسطس في السوق السوداء والبنوك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تزايد اهتمام المواطنين مؤخرا بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك بسبب فتح وزارة الخارجية السعودية أبواب الزيارة الشخصية للمقيمين في المملكة. هؤلاء الأشخاص، الذين سيقومون بالسفر، سيحتاجون لتغيير العملة قبل مغادرتهم.
- لذا يتم حاليا تحديث أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وجميع البنوك لتلبية هذه الحاجة.
سعر الريال السعودي في السوق السوداء والبنوك
- في ظل التذبذب المستمر لأسعار العملات، فإن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يشهد تغييرات يومية. حالياً، في السوق الموازي (السوق السوداء)، سجل سعر الريال السعودي 13.31 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنوك اليوم
أما بالنسبة لأسعار صرف الريال السعودي في البنوك، فقد جاءت على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: للشراء 13.023 جنيه، وللبيع 12.986 جنيه.
- البنك الأهلي المصري: للشراء 13.019 جنيه، وللبيع 12.96 جنيه.
- بنك مصر: للشراء 13.019 جنيه، وللبيع 12.96 جنيه.
- بنك القاهرة: للشراء 13.019 جنيه، وللبيع 12.96 جنيه.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: للشراء 13.027 جنيه، وللبيع 12.996 جنيه.
- البنك التجاري الدولي: للشراء 13.019 جنيه، وللبيع 12.929 جنيه.
- HSBC: للشراء 13.03 جنيه، وللبيع 13 جنيه.
- بنك الإسكندرية: للشراء 13.022 جنيه، وللبيع 12.991 جنيه.
- البنك الأهلي القطري: للشراء 13.019 جنيه، وللبيع 12.892 جنيه.
- بنك أجريكول: للشراء 13.024 جنيه، وللبيع 12.977 جنيه.
- بنك البركة: للشراء 13.019 جنيه، وللبيع 12.921 جنيه.
- بنك الكويت الوطني: للشراء 13.037 جنيه، وللبيع 12.904 جنيه.
- البنك المصري الخليجي: للشراء 13.001 جنيه، وللبيع 12.974 جنيه.
- المصرف المتحد: للشراء 13.024 جنيه، وللبيع 12.568 جنيه.
- المصرف العربي الدولي: للشراء 13.019 جنيه، وللبيع 12.988 جنيه.
- البنك العقاري المصري العربي: للشراء 13.017 جنيه، وللبيع 12.66 جنيه.
- بنك الشركة المصرفية (سايب): للشراء 13.02 جنيه، وللبيع 12.79 جنيه.
- بنك الاستثمار العربي: للشراء 13.025 جنيه، وللبيع 12.971 جنيه.
- بنك قناة السويس: للشراء 13.034 جنيه، وللبيع 12.944 جنيه.
- البنك الأهلي الكويتي: للشراء 13.01 جنيه، وللبيع 12.978 جنيه.
- البنك الأهلي اليوناني: للشراء 13.03 جنيه، وللبيع 13 جنيه.
- بنك التنمية الصناعية: للشراء 13.03 جنيه، وللبيع 13 جنيه.
- هذه الأسعار تعكس أحدث التحديثات التي أجريت اليوم.