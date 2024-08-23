انت الأن تتابع خبر بداية التراجع…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت أسعار الذهب في التراجع في تعاملات اليوم حيث تراجعت أسعار الذهب بمقدار ٢ ريال اليوم،وقد سجل الذهب عيار ٢٤ سعر ٣٠٠.٦٣ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة ٢٣ أغسطس في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الجمعة ٢٣ أغسطس في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠٠.٦٣ ريال سعودي و ٨٠.١٧ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٥.٥٧ ريال سعودي و ٧٣.٤٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٣.٠٥ ريال سعودي و ٧٠.١٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٥.٤٧ ريال سعودي و ٦٠.١٣ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٥.٣٦ ريال سعودي و ٤٦.٧٦ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٣٥٠.٤٨ ريال سعودي و ٢٤٩٣.٤٦ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٣٥٤.٢٣ ريال سعودي و ٢٤٩٤.٤٦ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣٠.٦٩ ريال سعودي و ٨٨.١٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٨٩.١٤ ريال سعودي ٢١٠.٤٤ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٦٣.٢٥ ريال سعودي و ٤١٦.٨٧ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٠٩٠.٤٣ ريال سعودي و ٨٢٤.١١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٣٨.٧٧ ريال سعودي و ١٦٣٧.٠١ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٢٥.٢٥ ريال سعودي و ٦٧٣.٤٠ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٤٥.٥٠ ريال سعودي و ٧٠٥.٤٧ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٨٨٦.٠٠ ريال سعودي و ٧٦٩.٩٠ دولار أميركي.