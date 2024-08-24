عاجل.. مكة والطائف تشهدان عودة الأمطار والبروق والرياح الهابطة مساء اليوم.. وهل يستمر هطول الأمطار !

انت الأن تتابع خبرعاجل.. مكة والطائف تشهدان عودة الأمطار والبروق والرياح الهابطة مساء اليوم.. وهل يستمر هطول الأمطار ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير التوقعات الجديدة للأرصاد الجوية إلى تحسن ملحوظ في فرص هطول الأمطار على منطقتي الطائف ومكة المكرمة، بما في ذلك المشاعر المقدسة، حيث من المتوقع أن تزداد هذه الفرص تدريجيًا خلال الساعات المقبلة.

وفقاً لموقع "طقس العرب"