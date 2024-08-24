انت الأن تتابع خبر تغييرات في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقراراً بعض الشئ في تعاملات اليوم أمام الجنيه السوداني،مع الإرتفاع البسيط في أسعار الجنيه المصري واليورو،في حين كان هناك تراجع في سعر الريال القطري،وهذا بعد الإرتفاع التاريخي في سعر العملات أمام الجنيه السوداني في الفترة الماضية.

الوضع الحالي الإقتصادي

الوضع الحالي غير مطمئن بالمرة بعدما وصلت أسعار العملات إلى زيادة تاريخية في الفترة الماضية،تسببت في الكثير من المشكلات التي أثرت على الإقتصاد في السودان،مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين وحدوث حالة من الركود في السوق في البلاد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٠ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٢٥ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية