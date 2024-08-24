انت الأن تتابع خبر تعرف على موعد إجازة اليوم الوطني 1446 للطلاب في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد اليوم الوطني السعودي من المناسبات المهمة التي يحتفل بها كل عام في المملكة العربية السعودية، حيث يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر.

هذا اليوم يرمز إلى تاريخ توحيد المملكة تحت راية واحدة بمرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود في 23 سبتمبر 1932، والذي حول اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

إجازة اليوم الوطني للطلاب في عام 1446

في هذا العام، ستبدأ إجازة اليوم الوطني للطلاب من يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وستستمر حتى يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، مما يعني أن الإجازة ستشمل أيضًا عطلة نهاية الأسبوع، لتكون أربعة أيام متصلة: الجمعة، السبت، الأحد، والإثنين. هذا التوقيت يعكس تقويم العام الدراسي 1446 هجريا.

كيفية الاحتفال باليوم الوطني

يشهد اليوم الوطني السعودي احتفالات واسعة على مستوى البلاد، حيث تتزين الشوارع والمباني بالعلم السعودي الأخضر، وتقام فعاليات احتفالية متنوعة. تتيح هذه الاحتفالات فرصة للقطاعين العام والخاص لتقديم عروض وخصومات خاصة، مما يسهم في تعزيز روح الاحتفال بين المواطنين. إضافة إلى ذلك، تقوم هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بالإعلان عن برامج وفعاليات خاصة تعكس وحدة المملكة وتاريخها.

تاريخ الاحتفال باليوم الوطني