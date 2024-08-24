عودة إلى الزيادة مرة أخرى…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرعودة إلى الزيادة مرة أخرى… إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباين كبير في أسعار الذهب في السعودية هذه الفترة بعدما كان الذهب قد بدأ في الإنخفاض أمس،عاد اليوم وارتفع من جديد بمقدار أكثر من ٢ ريال سعودي،وقد سجل الذهب اليوم عيار ٢٤ سعر٣٠٢.٩٣ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم السبت ٢٤ أغسطس في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم السبت ٢٤ أغسطس في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠٢.٩٣ ريال سعودي و ٨٠.٧٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٧.٦٩ ريال سعودي و ٧٤.٠٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٥.٠٦ ريال سعودي و ٧٠.٦٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٧.٢٠ ريال سعودي و ٦٠.٥٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٦.٧١ ريال سعودي و ٤٧.١٢ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٤٢٢.١٨ ريال سعودي و ٢٥١٢.٥٨ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٤٢٥.٩٣ ريال سعودي و ٢٥١٣.٥٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣٣.٢٢ ريال سعودي و ٨٨.٨٦ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٩٥.١٩ ريال سعودي ٢١٢.٠٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٧٥.٢٤ ريال سعودي و ٤٢٠.٠٦ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣١١٤.١٣ ريال سعودي و ٨٣٠.٤٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٨٥.٨٥ ريال سعودي و ١٦٤٩.٥٦ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٤٤.٦٢ ريال سعودي و ٦٧٨.٥٦ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٦٥.٧٩ ريال سعودي و ٧١٠.٨٨ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٩٠٨.١٣ ريال سعودي و ٧٧٥.٥٠ دولار أميركي.