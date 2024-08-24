انت الأن تتابع خبر تنبيه من المركز الوطني للأرصاد…إليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوية في المملكة العربية السعودية هذه الفترة مع وجود ظواهر جوية عديدة،وهناك فرصة مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية الغزيرة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة وذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة،في حين تكون متوسطة إلى خفيفة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤١ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.

المدينة المنورة: العظمى ٤٦ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠.

الرياض: العظمى ٤٥ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٣٥.

جدة: العظمى ٣٩ ودرجة الرطوبة ٣٣ ودرجة الرطوبة ٨٠.

الدمام: العظمى ٤٥ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٥.

أبها: العظمى ٢٦ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٥٠.

بريدة: العظمى ٤٦ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٥٠.

حائل: العظمى ٤٤ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٥٠.

الباحة: العظمى ٢٧ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٥.

عرعر: العظمى ٤٥ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٢٠.

سكاكا: العظمى ٤٤ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢٥.

جازان: العظمى ٣٢ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٩٠.

نجران: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٨٥.