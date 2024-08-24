انت الأن تتابع خبر سبب غير متوقع واء تأخر صفقة انتقال ماني إلى الاتحاد ! كواليس من داخل النصر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يسعى فيه نادي الاتحاد لتعزيز صفوفه بنجم عالمي، يواجه انتقال الجناح السنغالي ساديو ماني من نادي النصر إلى الاتحاد تحديات مالية ملحوظة. عرض الاتحاد تحمل 5 ملايين يورو فقط من راتب ماني السنوي مقابل إعارته لموسم واحد، وهو ما أثار تعقيدات في المفاوضات بسبب مطالب النصر بنصف راتب اللاعب.
- مع إعلان برنامج الاستقطاب بعدم تحمل راتب اللاعبين الأجانب عند انتقالهم، يبقى مستقبل هذه الصفقة غير واضح، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لتطوراتها.
سبب غير متوقع واء تأخر صفقة انتقال ماني إلى الاتحاد
- تسود حالة من الترقب في الوسط الرياضي بشأن مفاوضات انتقال جناح فريق النصر، السنغالي ساديو ماني، إلى نادي الاتحاد السعودي. وفقا لتقارير صحفية حديثة، قدم نادي الاتحاد عرضا لنقل ماني على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع تحمّل مبلغ 5 ملايين يورو فقط من راتب اللاعب السنوي.
- ومع ذلك يواجه العرض تحديات كبيرة. حيث يرغب نادي النصر في أن يتحمل الاتحاد نصف قيمة راتب ماني، وهو ما يعيق سير المفاوضات بالإضافة إلى ذلك أعلن برنامج الاستقطاب في الدوري السعودي مسبقًا أنه لن يتحمل راتب أي لاعب أجنبي يتم انتقاله إلى فريق آخر.
- هذه العوامل تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الحالي. من المتوقع أن تكشف الفترة المقبلة عن تطورات جديدة قد تسهم في حل هذه العقدة وتحقيق انتقال ماني، الذي ينتظر أن يكون له تأثير كبير على الدوري السعودي.