انت الأن تتابع خبر سبب غير متوقع واء تأخر صفقة انتقال ماني إلى الاتحاد ! كواليس من داخل النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يسعى فيه نادي الاتحاد لتعزيز صفوفه بنجم عالمي، يواجه انتقال الجناح السنغالي ساديو ماني من نادي النصر إلى الاتحاد تحديات مالية ملحوظة. عرض الاتحاد تحمل 5 ملايين يورو فقط من راتب ماني السنوي مقابل إعارته لموسم واحد، وهو ما أثار تعقيدات في المفاوضات بسبب مطالب النصر بنصف راتب اللاعب.

مع إعلان برنامج الاستقطاب بعدم تحمل راتب اللاعبين الأجانب عند انتقالهم، يبقى مستقبل هذه الصفقة غير واضح، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لتطوراتها.

سبب غير متوقع واء تأخر صفقة انتقال ماني إلى الاتحاد